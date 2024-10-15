Генетик рассказала, насколько опасен наследственный рак груди

Он развивается в 10 процентах случаев Рак молочной железы может развиться из-за мутации в генах, которая передается по наследству, сообщила RT Ирина Петрова, заведующая Центром генетических исследований «Гемотест».
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