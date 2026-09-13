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Пензада яңа Җәмигъ мәчете ачылды

Пензада яңа Җәмигъ мәчете ачылды

Җомга көнне, 11 сентябрьдә, Пензаның Җиңү проспектында 15 елдан артык төзелгән Җәмигъ мәчетенең тантаналы ачылышы булды.

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