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Форум «Новая философия воспитания» объединил в ПФО около 800 специалистов

Форум «Новая философия воспитания» объединил в ПФО около 800 специалистов

В Уфе завершился федеральный окружной форум «Новая философия воспитания». Около 800 участников воспитательного процесса из Приволжского федерального округа и Республики Абхазия наметили планы развития системы наставничества до 2030 года.

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