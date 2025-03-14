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Спецпосланник Трампа покинул Москву после предположительной встречи с Путиным, пишут "Известия"

Спецпосланник Трампа покинул Москву после предположительной встречи с Путиным, пишут "Известия"

Самолет, на борту которого, предположительно, находится спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, вылетел из Москвы, в пятницу, 14 марта, "Известия" со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

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