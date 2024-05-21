ENGEOS: Ближний Восток будет чаще сталкиваться с экстремальной непогодой

По мнению доктора Дианы Фрэнсис, старшего научного сотрудника и руководителя лаборатории экологических и геофизических наук (ENGEOS) Халифского университета, в будущем страны Ближнего Востока будут чаще сталкиваться с экстремальными погодными явлениями, сообщает Khaleej Times.
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