ENGEOS: Ближний Восток будет чаще сталкиваться с экстремальной непогодой

По мнению доктора Дианы Фрэнсис, старшего научного сотрудника и руководителя лаборатории экологических и геофизических наук (ENGEOS) Халифского университета, в будущем страны Ближнего Востока будут чаще сталкиваться с экстремальными погодными явлениями, сообщает Khaleej Times.