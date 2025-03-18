В Пакистане полицейский рейд на мошеннический колл-центр закончился его разграблением

Представители Федерального агентства расследований провели рейд в колл-центре в Исламабаде, арестовав 25 человек, среди которых было несколько иностранцев, предположительно причастных к международной мошеннической операции.
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