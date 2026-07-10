Цифровой репетитор и почти полтора миллиона просмотров: как МЭШ помогает московским школьникам сдавать ЕГЭ на максимум

Столичные выпускники готовятся к экзаменам с помощью искусственного интеллекта и видеоразборов от лучших учителейУченики московских школ получили возможность выстраивать индивидуальные траектории для подготовки к Единому государственному экзамену с помощью цифровых сервисов «Московской электронной школы».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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