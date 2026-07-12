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В ОП назвали ориентировочный размер МРОТ на 2027 год

В ОП назвали ориентировочный размер МРОТ на 2027 год

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) может составить от 29 до 31 тыс. рублей в 2027 году, заявил член комиссии Общественной палаты (ОП) России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров, 12 июля сообщает ТАСС.

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