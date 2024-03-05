Краткий курс нацпредательства. "Православие и зомби"

ИНФОГРАФИКА/КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА РАССЛЕДОВАНИЯ ЦАРЬГРАДА ЗОМБИ ПРОТИВ ПРАВОСЛАВИЯ: ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДИВЕРСИЯ ПО ЗАПАДНЫМ МЕТОДИЧКАМ Серия публикаций Царьграда, разоблачающих "оборотней в рясах", русофобов, затесавшихся в церковные ряды, уже вызвала большой резонанс в обществе.
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