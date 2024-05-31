FT: США призовут Китай сделать выбор из-за отношений с Россией

США намерены призвать западные компании "сделать серьезный выбор" относительно отношений с Китаем, которым необходимо пресечь ввоз в РФ важных компонентов для военно-промышленного комплекса через Китай, а китайские фирмы могут сделать выбор либо в пользу отношений с Западом, либо в пользу связей с Россией.
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