FT: США призовут Китай сделать выбор из-за отношений с Россией

ИИ

Иван Иваныч

Понеслось...с этим не дружи, он тебя плохому научит....Детский сад какой то! Каждая страна сама определяется где с кем и как торговать, у каждой страны свои интересы. И опять же КНР понимает, что по любому они на очереди на попытку расправы у США.