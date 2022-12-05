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Главврач инфекционной больницы Читы Сергей Лукьянов назвал симптомы свиного гриппа

Главврач инфекционной больницы Читы Сергей Лукьянов назвал симптомы свиного гриппа

Сергей Лукьянов перечислил симптомы, которые должны насторожить забайкальцев.Главный врач Краевой клинической инфекционной больницы Читы Сергей Лукьянов перечислил симптомы, которые могут сигнализировать о том, что человек заболел свиным гриппом.

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