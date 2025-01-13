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Царьград

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Центробанк России: заморозка вкладов угрожает стабильности экономики

Центробанк России: заморозка вкладов угрожает стабильности экономики

Центробанк России заявил, что идея заморозки вкладов граждан и бизнеса угрожает финансовой стабильности и основам банковской системы страны.

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