Джабраилов снялся с боя с Ашурлаевым

Чемпион лиги NAIZA в полулегком весе Сайфулла Джабраилов (13-2) снялся с турнира NAIZA 49 из-за травмы, сообщает страница NAIZADAI Ранее с этого же боя из-за проблем с коленом снялся и уже экс-чемпион Николай Самусев (8-0).