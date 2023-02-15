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Джабраилов снялся с боя с Ашурлаевым

Чемпион лиги NAIZA в полулегком весе Сайфулла Джабраилов (13-2) снялся с турнира NAIZA 49 из-за травмы, сообщает страница NAIZADAI Ранее с этого же боя из-за проблем с коленом снялся и уже экс-чемпион Николай Самусев (8-0).

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