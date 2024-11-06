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Вице-канцлер ФРГ заявил о распаде правящей коалиции "Светофор"

Вице-канцлер ФРГ заявил о распаде правящей коалиции "Светофор"

Global Look Press/dpa/Britta Pedersen Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что после увольнения министра финансов Кристиана Линднера правящая коалиция "Светофор" (куда входили Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП)) распалась.

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах...
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