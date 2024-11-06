Вице-канцлер ФРГ заявил о распаде правящей коалиции "Светофор"

Global Look Press/dpa/Britta Pedersen Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что после увольнения министра финансов Кристиана Линднера правящая коалиция "Светофор" (куда входили Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП)) распалась.