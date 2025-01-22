Акунину пригрозили штрафом за публикации без маркировки

В Таганский суд Москвы поступил новый протокол в отношении писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) за публикации в сети без соответствующей маркировки.