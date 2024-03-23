Во время теракта в «Крокус Сити Холле» находились астраханские спортсмены и тренеры

По счастью, никто из них не пострадал. По данным регионального министерства физической культуры и спорта, 22 марта восемь астраханских детей в возрасте от 11 до 16 лет приехали на чемпионат и первенство России по танцевальному спорту в Красногорск и находились вместе с тренерами в «Крокус Сити Холл» во время нападения террористов.