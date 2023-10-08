Казахстан хочет соблюдать антироссийские санкции и гнать по «Дружбе» нефть в Германию

ИП

Иван Петров

Ну да, так и есть , и выживут ли россияни от роста цен и убыли населения, которых заменят инородцами джамшудами, которые творят геноцид местного населения, и власти делают вид что прлблему знают, а закон о том что инородцев нельзя пускать в такси, в водителей автобусов, и в другие отрасли жизнедеятельности Россиян так и не принимают, 5и колонна, о которой идёт речь, сидит в думе итвм кресле президента, который подписывает указ о квоте ввоза инородцев, нужны ценные специалисты, которые языка русского то совсем и не знают, получив гражданство России. В метро уже ходят в Москве кричат Алах Акбар и это уже нормально, местные жители с балконов снимают, а так прекрасная маркиза, всё хорошо, ну сгорит скоро Москва, ну ничего страшного