Айнур Курманов. В конце сентября состоялся визит Касым-Жомарта Токаева в Берлин на саммит С5+1, но уже под председательством Олафа Шольца, что стало закреплением прежнего мероприятия, прошедшего в США еще 19 сентября.
Казахстан хочет соблюдать антироссийские санкции и гнать по «Дружбе» нефть в Германию
Комментарии
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ИП
Иван Петров
Ну да, так и есть , и выживут ли россияни от роста цен и убыли населения, которых заменят инородцами джамшудами, которые творят геноцид местного населения, и власти делают вид что прлблему знают, а закон о том что инородцев нельзя пускать в такси, в водителей автобусов, и в другие отрасли жизнедеятельности Россиян так и не принимают, 5и колонна, о которой идёт речь, сидит в думе итвм кресле президента, который подписывает указ о квоте ввоза инородцев, нужны ценные специалисты, которые языка русского то совсем и не знают, получив гражданство России. В метро уже ходят в Москве кричат Алах Акбар и это уже нормально, местные жители с балконов снимают, а так прекрасная маркиза, всё хорошо, ну сгорит скоро Москва, ну ничего страшного
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3 час.
Алекс Сэм
А слабо за такие шашни с врагами в течение недели всех граждан этих государств находящихся в России теплушками н**** на родину? Большинство россиян спасибо скажет!
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2 час.
ИП
Иван Петров
Кто им даст, диаспоры кричать начнут, фашисты полиция, не демократично, притеснение бедныхи имигрпнтов, выдут на улицу, а полиция как в штаны чего набрала будет в сторонке стоять. Тут же приедут президенты инородцев и поднимут хай, не толерантно не демократично. Как так, положили правители на своих граждан, вы ещё не поняли, на рынок выйдете, посмотрите кто там, кто всем рулит. Власти президента в стране нет, только на бумаге. Только красиво нам может обещаю обещать рассказывать и всё
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1 час.
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