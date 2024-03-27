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От пенсий до «наливаек»: что изменится в жизни жителей России с 1 апреля

От пенсий до «наливаек»: что изменится в жизни жителей России с 1 апреля

В апреле 2024 года вступит в силу ряд законов, которые повлияют на жизнь русских. Среди них — новые поправки в законе с пенсией, закон о перепланировке квартир, отмена льгот на автомобили параллельного импорта и новые правила сдачи экзамена по вождению.

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