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ГТРК Татарстан

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В Татарстане завершается сезон ОРВИ

На пресс-конференции об актуальной санитарно-эпидемиологической обстановке в марте 2024 года заместитель начальника Управления Федеральной службы по контролю за соблюдением прав потребителей и благополучием человека в РТ Любовь Авдонина сообщила, что сезон ОРВИ подходит к завершению.

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