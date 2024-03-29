В Татарстане завершается сезон ОРВИ

На пресс-конференции об актуальной санитарно-эпидемиологической обстановке в марте 2024 года заместитель начальника Управления Федеральной службы по контролю за соблюдением прав потребителей и благополучием человека в РТ Любовь Авдонина сообщила, что сезон ОРВИ подходит к завершению.