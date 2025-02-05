«Жирный вопрос» о крушении рейса AZAL: эксперт указал на странное несоответствие

Эксперт указал на странные несоответствия о отчете о крушении рейса AZAL Фото: ru.wikipedia.org Обнародован предварительный отчет по расследованию катастрофы воздушного судна, принадлежащего авиакомпании AZAL.
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