Дэвис и Смолкин выиграли «Челленджер» в Будапеште

В венгерской столице завершился этап серии «Челленджер» — второй по значимости после Гран-при. Победителями в танцах на льду стали экс-россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин, с лета этого года выступающие за Грузию.
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