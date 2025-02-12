Archer Aviation удваивает инвестиции в оборонные самолеты, привлекая 300 млн долларов

Эскалация геополитической напряженности и новая администрация с ястребиной оборонной программой привели к тому, что многие стартапы стали использовать стратегии двойного назначения, чтобы получить доход за счет военных приложений.
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