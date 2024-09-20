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Катя Лель диетами едва не довела себя до анорексии

Катя Лель диетами едва не довела себя до анорексии

﻿﻿Певица Катя Лель по случаю своего 50-летия делится советами, как оставаться здоровой и красивой. Певица, наиболее известная своим хитом «My Marmalade», на протяжении всей своей карьеры придерживалась определенного стиля, отдавая предпочтение коротким волосам и платиновым светлым волосам.

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