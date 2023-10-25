Токаев поздравил казахстанцев с Днём Республики

Акорда опубликовала поздравление президента с Днём Республики. Глава государства отметил, что декларация о государственном суверенитете обозначила исторический выбор Казахстана, заложив прочный фундамент поступательного прогресса страны.
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