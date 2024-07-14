Выйду в поле на рассвете,Встречу алую зарю,Запоёт тихонько ветер,Я тихонько подпою.Вдаль уйду и затеряюсь,Не ищите вы меня,В роще милой, растворяясь,Слушать буду соловья,А когда над рощей встанет,Вечер тёмно-голубой,Он меня назад поманит,В дом знакомый и родной.