Виктор Шамонин-...
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Выйду в поле на рассвете...

Выйду в поле на рассвете...

  Выйду в поле на рассвете,Встречу алую зарю,Запоёт тихонько ветер,Я тихонько подпою.Вдаль уйду и затеряюсь,Не ищите вы меня,В роще милой, растворяясь,Слушать буду соловья,А когда над рощей встанет,Вечер тёмно-голубой,Он меня назад поманит,В дом знакомый и родной.

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