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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рекордный Кубок Мэра Москвы-2026: звездный состав и масштабная программа от OLIMPBET

С 27 по 30 августа во Дворце спорта «Мегаспорт» имени А.В. Тарасова пройдёт 19-й Кубок Мэра Москвы по хоккею — единственный предсезонный турнир КХЛ в столице и один из старейших в лиге.

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