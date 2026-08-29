Шоу-бизнес: Почему все набросились на Гундареву после фильма «Однажды двадцать лет спустя» - советские многодетные мамы не поверили «сладкой сказке»

Наталья Гундарева и сегодня остается одной из самых любимых советских актрис. Она осталась в памяти зрителей множеством искренних и таких разных ролей – в фильмах «Труффальдино из Бергамо», «Сладкая женщина», «Зимний вечер в Гаграх», «Одиноким предоставляется общежитие»… Но была в ее фильмографии одна работа, которая вызвала неоднозначную реакцию.
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