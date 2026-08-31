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Царьград

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Россия обыграла США в серии пенальти на ЧМ по водному поло 4x4

Россия обыграла США в серии пенальти на ЧМ по водному поло 4x4

В Дубровнике сборная России по водному поло в формате 4x4 победила команду США в серии пенальти со счетом 3:2.

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