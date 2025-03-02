Не приговор. Гинеколог Кудисова назвала 5 шагов облегчить ПМС

Если ожидание менструации становится мукой, а сами месячные протекают тяжело, обязательно нужно посетить врача-гинеколога — потому что циклические симптомы со стороны органов малого таза могут быть свидетельством многих заболеваний, в частности, эндометриоза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии