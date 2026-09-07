Самый северный порт в мире принял нефть: Путин дал старт проекту «Восток Ойл»

Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию проекта «Восток Ойл» — новой нефтегазовой провинции мирового масштаба на полуострове Таймыр.
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