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Владимир Прохватилов. Чего стоит новая Антанта Франции и Британии?

Владимир Прохватилов. Чего стоит новая Антанта Франции и Британии?

Кэмерон и Сежурне в поход собрались, наелись кислых щей…Главы МИД Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне в статье для газеты The Telegraph сообщили о создании обновленной Антанты, направленной против России.

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