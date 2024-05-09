Кэмерон и Сежурне в поход собрались, наелись кислых щей…Главы МИД Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне в статье для газеты The Telegraph сообщили о создании обновленной Антанты, направленной против России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии