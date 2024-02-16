Почему труп 90-летней владимирки в квартире год никто не замечал

Ни соцзащита, ни пенсионный фонд ни разу не поинтересовались судьбой одинокой женщины.В начале февраля во Владимире в квартире многоэтажного дома в спальном районе на окраине нашли тело 90-летней старушки.
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