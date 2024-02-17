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«Бразильские новички «Зенита» быстро адаптируются к новому коллективу»

«Бразильские новички «Зенита» быстро адаптируются к новому коллективу»

Меньше двух недель осталось до возобновления сезона в РПЛ. Победитель пяти предыдущих чемпионатов России — петербургский «Зенит» — начнет весеннюю часть 2 марта с принципиального домашнего матча против московского «Спартака».

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