Аромапалочки и масла. Одеколон и духи. Тонкий шлейф и невидимая визитка. Вещь, изменившая человечество, – парфюм.
Парфюм
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Аромапалочки и масла. Одеколон и духи. Тонкий шлейф и невидимая визитка. Вещь, изменившая человечество, – парфюм.
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