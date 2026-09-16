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Царьград

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Счетная палата США: на отпуска потрачено 6,7 млрд долларов

Счетная палата США: на отпуска потрачено 6,7 млрд долларов

В 2025 году власти США потратили 6,7 млрд долларов на оплачиваемые административные отпуска для федеральных служащих перед их увольнением в рамках инициативы Дональда Трампа по реструктуризации госаппарата, сообщает Счетная палата США.

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