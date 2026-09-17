В Подмосковье подростка ударило током у станции Ильинская

В районе подмосковной станции Ильинская пострадал несовершеннолетний. Тринадцатилетнего подростка, по предварительной информации, ударило электрическим током, после чего он отлетел от состава на 10–15 метров.
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