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Мировое обозрение

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До 64 тысяч к курантам: Сколько можно накопить к Новому году, откладывая по 10% зарплаты

До 64 тысяч к курантам: Сколько можно накопить к Новому году, откладывая по 10% зарплаты

Сентябрь — традиционная точка отсчёта для тех, кто решил взяться за финансовую дисциплину. Если следовать простому правилу «откладывай десятую часть зарплаты», среднестатистический россиянин к новогоднему столу подойдёт с суммой около 38,4 тысячи рублей.

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