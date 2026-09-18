До 64 тысяч к курантам: Сколько можно накопить к Новому году, откладывая по 10% зарплаты

Сентябрь — традиционная точка отсчёта для тех, кто решил взяться за финансовую дисциплину. Если следовать простому правилу «откладывай десятую часть зарплаты», среднестатистический россиянин к новогоднему столу подойдёт с суммой около 38,4 тысячи рублей.