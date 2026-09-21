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Водитель на полной скорости сбил идущего по обочине школьника под Иркутском

Водитель на полной скорости сбил идущего по обочине школьника под Иркутском

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет В деревне Грановщина Иркутской области водитель на полном ходу сбил школьника, идущего по обочине дороги.

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