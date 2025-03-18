Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис предложил пять гарантий безопасности, которые необходимо предоставить Украине.
Литва предложила пять гарантий безопасности Украине
Комментарии
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Eduard
Ну и назвали его этого Бутулиса!
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9 час.
Eduard
Украина вас не касается,иди на хутор к себе!
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9 час.
Eduard
Видали! Оказывается нищему литовцу 40 миллиардов лишние,он их какойнто Украине передаст.При этом Литва самая нищая в Европе вообще!
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9 час.
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