Пушилин допустил, что Путин в послании затронет тему развития новых регионов

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию затронет тему развития новых российских регионов — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей, сказал глава ДНР Денис Пушилин в беседе с «Известиями» 29 февраля.