ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 840 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Игрокхуемнапианино понимает, что нахождение на посту презика, хоть как-то охраняет его от преследований своих же зако...Неласковый май: п...
  • Игорь Петров
    Еврейский фашизм.Боррель осудил уд...
  • Игорь Петров
    СБ ООН не смог пр...

Пушилин допустил, что Путин в послании затронет тему развития новых регионов

Пушилин допустил, что Путин в послании затронет тему развития новых регионов

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию затронет тему развития новых российских регионов — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей, сказал глава ДНР Денис Пушилин в беседе с «Известиями» 29 февраля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх