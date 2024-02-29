Пушилин допустил, что Путин в послании затронет тему развития новых регионов

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию затронет тему развития новых российских регионов — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей, сказал глава ДНР Денис Пушилин в беседе с «Известиями» 29 февраля.
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