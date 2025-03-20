Politico: в ЕС произошел раскол из-за ответных мер блока на пошлины Трампа

www.globallookpress.com/Karl-Josef Hildenbrand/dpa Раскол произошел в Евросоюзе из-за политики Еврокомиссии по введению ответных мер на ввозные пошлины США, введенные американским лидером Дональдом Трампом.
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