«Многие просто не понимают…» Серхио Перес предупредил Лиама Лоусона

«Многие просто не понимают…» Серхио Перес предупредил Лиама ЛоусонаGetty Images / Red Bull Content PoolБывший гонщик Red Bull Racing Серхио Перес считает, что его сменщика в команде Лиама Лоусона ждёт непростая участь.
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