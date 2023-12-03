Эрик тен Хаг: «МЮ» хорошо сыграл с «Эвертоном» и «Галатасараем». Когда столько игр за короткий период, качественных матчей меньше»

Вчера «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу» (0:1) в матче АПЛ. – Казалось, что в матчах против «Эвертона» и даже против «Галатасарая» у «МЮ» получилось сыграть лучше, чем раньше.