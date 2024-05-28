«Известия»: турецкие банки планируют расширить прием платежей из России

Банки Турции пообещали российскому бизнесу уже совсем скоро расширить прием платежей и внести в список разрешенных товаров продукцию народного потребления и электронику, пишут «Известия» со ссылкой на коммерческого директора компании «Импая Рус» Алексея Разумовского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии