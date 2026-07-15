19FortyFive (США): Войне США с Ираном не видно конца

Администрация Трампа, похоже, мечется между верой в то, что она может выиграть войну, уничтожив способность Ирана к сопротивлению, и идеей, что существует некая очевидная сделка, на которую можно уговорить рациональный Тегеран ради его же блага, пишет преподаватель школы Паттерсона (США) Роберт Фарли.
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