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19FortyFive (США): Войне США с Ираном не видно конца

19FortyFive (США): Войне США с Ираном не видно конца

Администрация Трампа, похоже, мечется между верой в то, что она может выиграть войну, уничтожив способность Ирана к сопротивлению, и идеей, что существует некая очевидная сделка, на которую можно уговорить рациональный Тегеран ради его же блага, пишет преподаватель школы Паттерсона (США) Роберт Фарли.

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