Необратимые изменения: цены на нефть могут неожиданно вырасти в этом году

В прошлом году произошло знаковое для рынка нефти событие, сломавшее многолетнюю тенденцию. Традиционно, низкие цены на нефть означали бурное потребление и, как следствие, развитие макроэкономики с постепенным движением прогресса.
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