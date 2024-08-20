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Доллар слабеет на фоне растущих ожиданий снижения ставки ФРС

Доллар слабеет на фоне растущих ожиданий снижения ставки ФРС

Вчера 171 прочитал Экономика 145,8K интересуются Индекс доллара, отслеживающий его стоимость относительно шести других валют, снизился на 0,3% до 101,977, достигнув почти семимесячного минимума.

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