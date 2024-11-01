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На Донцком направлении у ВСУ большие проблемы

ВСУ могут сдать «малозначимые территории» и перейти к обороне крупных городов.  Большая часть западных аналитиков придерживается мнения, что на такой размен могут пойти в рамках так называемой стратегии «эластичной обороны».

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