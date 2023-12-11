Копия бывшей: каких девушек выбирает Алексей Чадов

Актер снова связал себя узами брака Алексей Чадов и Лейсан Галимова фото: соцсети Новость о свадьбе Алексея Чадова стала сюрпризом для всех — после развода с Агнией Дитковските артист больше не собирался жениться, как утверждал он сам.