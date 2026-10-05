Argentina opens citizenship path for wealthy foreigners

Argentina will allow foreigners to apply for citizenship in exchange for a contribution of at least $350,000 to the government under a new program.
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